Алёшин поздравил Квята с днём рождения и показал их совместное детское фото

Бывший гонщик IndyCar и WEC, пилот программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин поздравил резервного пилота «Альпин» Даниила Квята с днём рождения. Вчера, 26 апреля, Квяту исполнилось 27 лет.
«С днём рождения», — написал Алёшин в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», опубликовав совместное детское фото с Квятом.
Напомним, в прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Впоследствии руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Квята на молодого пилота, дебютанта Формулы-1 Юки Цуноду, который стал напарником Пьера Гасли.
Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Формулы-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи. Всего за карьеру в Формуле-1 россиянин набрал 202 очка. На его счету три подиума и один быстрейший круг в гонке.
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