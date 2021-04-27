Сайнс показал карточку болельщика «Реала», он является им с 2000 года
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал карточку «сосьос» — болельщика мадридского «Реала». Испанец опубликовал в «сторих» в своём «инстаграме» видео, на котором продемонстрировал удостоверение.
Видео можно посмотеть на «Чемпионате».
В карточке указано, что Сайнс является «сосьос» с 2000 года. То есть, будущий пилот вступил в «сосьос» ещё в шестилетнем возрасте. Любовь Сайнса к «Реалу» вполне объяснима, учитывая, что испанский гонщик родился в Мадриде.
Сегодня, 27 апреля, мадридский «Реал» проведёт первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Соперником команды станет лондонский «Челси».
Сайнс перед началом нынешнего сезона перебрался в «Феррари» из «Макларена». В «Феррари» он сменил Себастьяна Феттеля, который теперь выступает за «Астон Мартин».
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