Хорнер: трассы в Португалии и Испании больше соответствуют преимуществам «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от Гран-при Португалии. Хорнер предположил, что «Мерседес» будет фаворитом, так как трасса больше подходит болиду немецкой команды. В прошлом сезоне Гран-при Португалии получился ярким, так как многим пилотам было тяжело удержаться на скользкой трассе. Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял третье место.
«Мы отправляемся в Португалию, а затем в Испанию. Полагаем, что трассы там больше соответствуют сильным сторонам «Мерседеса». Такой вывод следует из прошлогодних данных.
Портиман — хорошее добавление в календарь сезона. В прошлом году покрытие было сильно скользким. Барселона — настоящий бенчмарк для нас, ведь у всех с этой трассы есть много данных. Будет интересно посмотреть, кто там лучше выступит», — цитирует Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
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