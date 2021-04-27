Росс Браун — о спринт-квалификациях: посмотрим на реакцию болельщиков, понравится ли им

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал одобрение введения нового формата гоночного уик-энда со спринтерскими квалификациями. В нынешнем сезоне новый формат будет опробован на трёх Гран-при.
«Наша главная цель — расширить гоночный уик-энд. Мы не хотим каким-либо образом влиять на главную гонку. Гран-при останется главным событием уик-энда.
Мы хотим, чтобы болельщики могли быть больше вовлечены в события по ходу гоночного уик-энда. Гран-при — фантастическое событие, мы на него не покушаемся. Но нам надо повысить интерес болельщиков, чтобы они были активнее вовлечены в пятницу и субботу.
В настоящее время пятничные сессии являются специфическим зрелищем – на любителя. Пятничные практики ничем не кончаются. Теперь же у нас появится интересный квалификационный формат. На мой взгляд, спринт-квалификация станет прекрасным дополнением к уик-энду. Длиться спринты будут примерно 30 минут.
Посмотрим на реакцию болельщиков, понравится ли им этот формат и как он будет работать в сочетании с главной гонкой. Думаю, что будет очень интересно», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.
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