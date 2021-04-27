Никита Мазепин: уверен, что проведу в Формуле-1 не менее нескольких лет
Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о своих планах. Как признался российский гонщик, он планирует провести в Формуле-1 не менее нескольких лет.
«Я уверен, что проведу в Формуле-1 не менее нескольких лет. Я не паникую из-за сложного старта. Мик Шумахер и я находимся в одинаковой ситуации. Пока что Формула-1 для меня кажется неожиданно очень интенсивной. Но я предполагал, что так и будет.
Пока что я учусь. Много всего происходит, но мне предстоит проделать большую работу.
Если перестараться, можно врезаться в отбойник, пытаясь выиграть несколько десятых. Тогда потеряешь гораздо больше. Но я пытаюсь прогрессировать, учусь. Это и есть моя задача», — цитирует Мазепина Motorsport.
Мазепин в нынешнем сезоне дебютировал в Формуле-1.
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