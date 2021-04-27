Айлотт стал резервным пилотом «Альфа Ромео», он примет участие в практике в Португалии

«Альфа Ромео» объявила о назначении Каллума Айлотта резервным пилотом команды. Он стал уже вторым резервистом «Альфа Ромео» в нынешнем сезоне. Ещё одним резервным пилотом «Альфа Ромео» является польский гонщик Роберт Кубица.

22-летний гонщик присоединяется к команде, которую уже хорошо знает. Британец уже участвовал в тестах команды в 2019 и 2020 годах. В следующий раз за руль болида «Альфа Ромео» он сядет уже во время Гран-при Португалии. Он примет участие в пятничной практике.

В минувшем сезоне Айлотт стал вице-чемпионом серии Формула-2. Там он одержал три победы и шесть раз поднимался на подиум.

Айлотт будет выполнять задания резервного пилота на тех этапах Формулы-1, которые не сможет посетить Кубица, выступающий в других сериях.