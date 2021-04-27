Уэббер считает, что Алонсо может быть уже не таким быстрым и смелым как раньше

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер признался, что его беспокоят выступления испанца Фернандо Алонсо. Испанский гонщик вернулся в Формулу-1 в 39-летнем возрасте, но пока набрал в двух гонках лишь одно очко.

«Я являюсь огромным фанатом Фернандо, он сам это знает. И сам Фернандо волновался перед возвращением.

Он знал, что это будет непросто. Когда речь идёт о гонщике с фамилией Алонсо, Шумахер или Лауда, возвращаться очень тяжело.

В Формуле-1 нет понятия «терпение». Это вершина автоспорта. Нельзя просто извиниться и сказать: «Пожалуйста, подождите ещё, мне нужно больше времени». Поэтому я сомневаюсь. Может ли сегодняшний Алонсо победить 25-летнего себя? Это вопрос. Он хорош, у него стало больше опыта. Но остался ли он сам таким же быстрым и смелым? Только он может ответить на вопрос.

Посмотрите на Валентино Росси. Мне грустно видеть, что он страдает. Но часы никогда не врут», — цитирует Уэббера GrandPX.