Хюлькенберг готов рассмотреть переход в другие гоночные серии
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг признался, что в нынешнем сезоне у него не так много обязанностей в «Мерседесе». 33-летний гонщик выполняет функции резервного пилота «Астон Мартин» и «Мерседеса».
«Я больше делаю для «Астон Мартин». В «Мерседесе» у меня не так много работы, я бываю занят лишь на нескольких гонках. У них есть Стоффель Вандорн и Ник де Врис, которые также выступают в Формуле-Е и WEC. Поэтому они иногда бывают недоступны.
Я скучаю по гонкам. Если в Формуле-1 не получится, то нужно будет смотреть на другие варианты», — цитирует Хюлькенберга Ziggo Sport.
Ранее сообщалось, что Хюлькенберг мог оказаться в «Ред Булл». Команда рассматривала его кандидатуру на место боевого пилота, но в итоге выбрала Серхио Переса.
Нико Хюлькенберг: лучше не буду смотреть выступления «Ред Булл», ведь я буду плакать!
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