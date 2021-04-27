Камазовец Сотников выиграл «Золото Кагана», опередив Вязовича на 69 секунд

В Астраханской области завершился второй этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана — 2021», сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер». Четвёртый 247-километровый спецучасток гонки держал интригу в грузовом зачёте до самого последнего километра.



В жёсткой борьбе за победу в гонке сошлись экипажи Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер») и Сергея Вязовича («МАЗ-СПОРТавто»). В генеральной классификации по итогам вчерашнего дня их разделяли всего три минуты, поэтому с самого старта белорусский экипаж за счёт бешеного темпа постарался отыграть отставание. В итоге Вязович проехал сегодняшний спецучасток лучше всех, причём сделал это даже быстрее, чем первенствовавший в легковом зачёте россиянин Владимир Васильев на MINI.



Однако даже такого результата не хватило представителю белорусской команды для того, чтобы обойти в генеральной классификации экипаж Сотникова. После четырёх дней соревнований и 853 километров суммарной дистанции «боевых» километров гонки первое и второе места грузового зачёта разделила всего лишь одна минута и девять секунд.



В борьбу за второе место в гонке поначалу вполне успешно включился сегодня и экипаж Айрата Мардеева. Лишь досадная поломка подвески кабины грузовика и вынужденная остановка отбросили его на четвёртую позицию в генеральной классификации. Бронза же гонки досталась экипажу другого камазовца — Антона Шибалова.



Ралли-рейд «Золото Кагана — 2021». Грузовики. Результаты СУ4



1. Вязович С. — 3:05:24

2. Сотников Д.+0:02:27

3. Мурылёв В. +0:08:29

4. Шибалов А.+0:08:51

5. Каргинов А. +0:12:49

6. Куприянов С. +0:19:55

7. Мардеев А.+0:45:41



Итоги гонки. Грузовой зачёт



1. Сотников Д. — 11:06:09

2. Вязович С. +0:01:09

3. Шибалов А. +0:29:57

4. Мардеев А.+0:48:53

5. Мурылёв В. +1:00:00

6. Куприянов С. +2:05:21

7. Каргинов А. +2:10:23.