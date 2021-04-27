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Камазовец Сотников выиграл «Золото Кагана», опередив Вязовича на 69 секунд

Камазовец Сотников выиграл «Золото Кагана», опередив Вязовича на 69 секунд
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

В Астраханской области завершился второй этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана — 2021», сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер». Четвёртый 247-километровый спецучасток гонки держал интригу в грузовом зачёте до самого последнего километра.

В жёсткой борьбе за победу в гонке сошлись экипажи Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер») и Сергея Вязовича («МАЗ-СПОРТавто»). В генеральной классификации по итогам вчерашнего дня их разделяли всего три минуты, поэтому с самого старта белорусский экипаж за счёт бешеного темпа постарался отыграть отставание. В итоге Вязович проехал сегодняшний спецучасток лучше всех, причём сделал это даже быстрее, чем первенствовавший в легковом зачёте россиянин Владимир Васильев на MINI.

Однако даже такого результата не хватило представителю белорусской команды для того, чтобы обойти в генеральной классификации экипаж Сотникова. После четырёх дней соревнований и 853 километров суммарной дистанции «боевых» километров гонки первое и второе места грузового зачёта разделила всего лишь одна минута и девять секунд.

В борьбу за второе место в гонке поначалу вполне успешно включился сегодня и экипаж Айрата Мардеева. Лишь досадная поломка подвески кабины грузовика и вынужденная остановка отбросили его на четвёртую позицию в генеральной классификации. Бронза же гонки досталась экипажу другого камазовца — Антона Шибалова.

Ралли-рейд «Золото Кагана — 2021». Грузовики. Результаты СУ4

1. Вязович С. — 3:05:24
2. Сотников Д.+0:02:27
3. Мурылёв В. +0:08:29
4. Шибалов А.+0:08:51
5. Каргинов А. +0:12:49
6. Куприянов С. +0:19:55
7. Мардеев А.+0:45:41

Итоги гонки. Грузовой зачёт

1. Сотников Д. — 11:06:09
2. Вязович С. +0:01:09
3. Шибалов А. +0:29:57
4. Мардеев А.+0:48:53
5. Мурылёв В. +1:00:00
6. Куприянов С. +2:05:21
7. Каргинов А. +2:10:23.

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