Гюнтер Штайнер: будущему «Хааса» в Формуле-1 ничто не угрожает

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заверил, что финансовая ситуация в команде стабильна. По словам Штайнера, американской команде в Формуле-1 ничто не угрожает. Ранее у команды появился новый титульный спонсор — российская компания «Уралкалий». Она принадлежит Дмитрию Мазепину, отцу Никиты Мазепина, который в составе «Хааса» дебютировал в Формуле-1.

«Могу сказать, что наша команда стабильна и защищена, всё в порядке. Есть долгосрочное подтверждение намерений от Джина Хааса.

У нас всё хорошо с финансами. Мы нашли способ, чтобы перейти этот мост, и очень рады. Болид на 2022 год начали разрабатывать уже в начале февраля. Ребята работают над тем, чтобы у нас была хорошая машина. Не знаю, к чему это приведёт, но уверен, что всё будет хорошо.

Мы делаем хорошие шаги вперёд в аэродинамической трубе. В прошлом сезоне был более масштабный кризис. Многих людей вынуждены были сократить — пришлось заново создавать команду инженеров. К нам приходят люди из «Феррари», что даёт уверенность. Мы проделали большую работу, многое изменили», — цитирует Штайнера RacingNews365 со ссылкой на The Fast Lane.