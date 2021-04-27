Марко — о переходе Ходжкинсона в «Ред Булл»: если бы Лауда был жив, этого бы не случилось

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о переходе инженера «Мерседеса» Бена Ходжкинсона в австрийскую команду. По словам функционера, специалист действовал самостоятельно. При этом Марко убеждён, что такие события были бы невозможны, если бы Ники Лауда был жив.

«Решающее значение имеет то, что нам вовсе не пришлось убеждать Ходжкинсона. Он подал заявку, увидев наше объявление. «Мерседес» пытается отсрочить начало его работы, но всё это не займёт столько времени, как там надеются.

Бен не единственный, кто хочет к нам присоединиться. Есть и другие высококлассные специалисты, чьи имена пока не могу раскрывать. Знаю только одно — если бы Ники Лауда был жив, этого бы не случилось», — приводит слова Марко Racingnews365.