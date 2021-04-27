Узбекистанский гонщик объяснил, почему рад своей ошибке перед финишем «Золота Кагана»

Узбекистанский гонщик команды Team Maria Oparina Анвар Эргашев рассказал, как для него сложился четвёртый и финальный спецучасток ралли-рейда «Золото Кагана».



«Финальный спецучасток прошёл и хорошо, и плохо. Мы вкатились, прибавили в скорости. Хорошо шли до определённого момента, но я съехал с дороги, когда резал трассу, и не увидел яму. Мы хорошенечко в неё приехали и погнули балку. 80 километров ехали уже менее чем на половине мощности. Ну, что ни делается, всё к лучшему. В автоспорте надо понять эту грань увеличения скорости при сохранении автомобиля. Эта грань приходит со временем, с опытом — вот он, мой опыт на будущее!» — заявил Эргашев в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.