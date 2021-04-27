Экс-пилот Формулы-1: Ферстаппен чертовски хорош, он может выиграть титул
Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер считает, что у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена есть все шансы завоевать титул чемпиона мира уже в нынешнем сезоне.
«Сможет ли Макс обойти Хэмилтона уже в нынешнем сезоне? Да, почему бы и нет? Он чертовски хорош. Конечно, у него нет того опыта, что есть у Хэмилтона, и это было видно по гонке в Бахрейне. Но Макс учится очень быстро. В первом повороте в Имоле он буквально сказал Льюису: «Давай, попробуй обгони меня». Он всё ещё молод, но он приобретает опыт и быстро учится. Так что нас ждёт жаркая борьба», — приводит слова Бергера Racingnews365.
Напомним, после двух этапов сезона-2021 Льиюс Хэмилтон возглавляет общий зачёт, имея в активе 44 очка. У Макса Ферстаппена 43 балла, он занимает второе место.
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