Юров: ехали с лидерами категории и обогнали их. Все уже боятся нашу команду!

Гонщик команды RM Sport, АО «Русская механика» Владимир Юров прокомментировал ход финального спецучастка ралли-рейда «Золото Кагана — 2021», а также подвёл итоги всей гонки.
«Мы ехали с лидерами категории и обогнали их. На технике с меньшей мощностью мы догнали ребят с большей мощностью, их техника стоит на один миллион рублей дороже. Все уже боятся нашу технику и нашу команду! Все знают, что мы едем на все деньги, как говорится! Мы шли очень быстро и хорошо финишировали.
Гонка «Золото Кагана» дала нам очень большой опыт, мы исследовали свою технику, тактику езды. Гонка сильно дисциплинирует: первый полноценный день был очень сложный, второй — длинный, для кого-то сложный, но мы прошли его очень хорошо. И сегодня трасса стала полегче. Организаторы сделали всё очень грамотно», — заявил Юров в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
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