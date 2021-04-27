На Moscow Raceway 1-2 мая стартует новый сезон Российской Дрифт Серии

1-2 мая на автодроме Moscow Raceway примет старт новый сезон Российской Дрифт Серии. Как сообщают организаторы, в новом сезоне RDS GP ожидается самый сильный состав участников, в том числе победители ведущих международных серий, таких, как японская D1 GP, европейская Drift Masters European Championship и американская Formula Drift.
Среди участников — победители FIA Intercontinental Drifting Cup — Масато Кавабата и Георгий Чивчян, которые будут представлять команду «Форвард Авто». Команда Aimol Racing выставит полностью зарубежный состав пилотов: трёхкратный чемпион американской Formula Drift Джеймс «Машина» Дин, ещё один победитель американской серии и обладатель титула в D1 GP — Дайго Сайто, а также серебряный призёр RDS GP 2019 года.
На сегодняшний день на первый этап сезона реализовано более 70% билетов от количества, допустимого к реализации с учётом ограничений, связанных с распространением COVID-19.
В оба дня соревнований 1 и 2 мая на автодроме Moscow Raceway зрителей ожидает насыщенная программа гоночного уик-энда с интерактивом аудитории, конкурсами, парадом пилотов и автограф-сессией.
Отметим, что билетная программа на все этапы RDS GP сезона 2021 года реализуется под управлением компании «РОСГОНКИ». Теперь появились новые сервисы, которые позволят с большим уровнем комфорта насладиться соревновательным процессом и получить ещё больше впечатлений от шоу.
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