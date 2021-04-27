Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф считает, что «Макларен» и «Феррари» в Португалии могут побороться с лидерами

Вольф считает, что «Макларен» и «Феррари» в Португалии могут побороться с лидерами
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф полагает, что на предстоящем Гран-при Португалии в борьбу его команды с «Ред Булл» могут вмешаться также соперники из «Феррари» и «Макларена».

«В минувшем сезоне мы впервые выступили в Портимане, где захватывающий волнообразный трек, который подарил в 2020 году классную гонку. Уже в квалификации у нас была возможность увидеть, что заставить работать там шины не очень-то и просто. Для всех это по-прежнему новая трасса, что добавляет интереса, а также означает, что на протяжении уик-энда мы будем учиться.

Ожидаем ещё одно плотное сражение с «Ред Булл». В борьбу могут также вмешаться «Феррари» и «Макларен». Посмотрим, как будут развиваться события в Португалии», — приводит слова Вольфа пресс-служба немецкой команды.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021