Вольф считает, что «Макларен» и «Феррари» в Португалии могут побороться с лидерами
Глава «Мерседеса» Тото Вольф полагает, что на предстоящем Гран-при Португалии в борьбу его команды с «Ред Булл» могут вмешаться также соперники из «Феррари» и «Макларена».
«В минувшем сезоне мы впервые выступили в Портимане, где захватывающий волнообразный трек, который подарил в 2020 году классную гонку. Уже в квалификации у нас была возможность увидеть, что заставить работать там шины не очень-то и просто. Для всех это по-прежнему новая трасса, что добавляет интереса, а также означает, что на протяжении уик-энда мы будем учиться.
Ожидаем ещё одно плотное сражение с «Ред Булл». В борьбу могут также вмешаться «Феррари» и «Макларен». Посмотрим, как будут развиваться события в Португалии», — приводит слова Вольфа пресс-служба немецкой команды.
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