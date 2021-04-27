Вольф считает, что «Макларен» и «Феррари» в Португалии могут побороться с лидерами

Глава «Мерседеса» Тото Вольф полагает, что на предстоящем Гран-при Португалии в борьбу его команды с «Ред Булл» могут вмешаться также соперники из «Феррари» и «Макларена».

«В минувшем сезоне мы впервые выступили в Портимане, где захватывающий волнообразный трек, который подарил в 2020 году классную гонку. Уже в квалификации у нас была возможность увидеть, что заставить работать там шины не очень-то и просто. Для всех это по-прежнему новая трасса, что добавляет интереса, а также означает, что на протяжении уик-энда мы будем учиться.

Ожидаем ещё одно плотное сражение с «Ред Булл». В борьбу могут также вмешаться «Феррари» и «Макларен». Посмотрим, как будут развиваться события в Португалии», — приводит слова Вольфа пресс-служба немецкой команды.