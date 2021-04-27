Мик Шумахер: мы хорошо сработались с Мазепиным

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал об обстановке в команде и отметил, что хорошо сработался с напарником Никитой Мазепиным.

«Я был приятно удивлён командой. Невзирая на то, что мы знаем друг друга не так долго, чувствую себя здесь как дома. Уверен в каждом сотруднике. С такими крепкими взаимоотношениями можно достойно встречать сезон. В команде хорошая атмосфера и структура.

Что касается Мазепина, прежде мы выступали и в Формуле-3 и картинге. Нам никогда не приходилось проводить вместе много времени, мы были соперниками. Теперь же хорошо сработались и пытаемся выжать максимум из машины», — приводит слова Шумахера FormulaPassion.

Напомним, и Мик, и Никита минувший сезон провели в Формуле-2.