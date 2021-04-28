Хорнер: мы постараемся оказать максимальное давление на Хэмилтона в борьбе за титул

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от борьбы с «Мерседесом» в сезоне-2021.

«Нужно сказать, что Льюису очень повезло, и я уверен, что он бы с этим согласился. Красный флаг, к которому привела авария его товарища по команде, позволил ему вернуться на круг с лидерами после собственной, когда он фактически выбыл из борьбы за подиум. Но это был очень сильный камбэк, он и «Мерседес» ещё раз показали хороший гоночный темп.



Мы постараемся оказать максимальное давление на Льюиса в борьбе за титул. Он совершил фундаментальную ошибку, вылетев с трассы, что было легко сделать в тех погодных условиях. Но после победы Макса он всё ещё лидирует в чемпионате, благодаря одному очку, которое он получил за то, что установил самый быстрый круг в гонке. Если следующие 21 гонка будут такими же захватывающими, как и первые две, то это будет грандиозный сезон», — цитирует Хорнера пресс-служба «Ред Булл».