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Себастьян Феттель рассказал о целях на Гран-При Португалии

Себастьян Феттель рассказал о целях на Гран-При Португалии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал о целях на предстоящий Гран-При Португалии, который пройдёт в Портимане с 30 апреля по 2 мая.

«Я думаю, что Портиман — это хорошее место, чтобы чисто провести уик-энд: трасса очень плавная и с большим уклоном. На ней интересно ездить, и я думаю, что это будет хорошее место, чтобы лучше понять пределы возможностей нашего автомобиля. Я знаю, что мне ещё предстоит добиться максимума от машины — но тот факт, что мы это понимаем, является ещё одной веской причиной, чтобы продолжать давить», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».

После двух этапов чемпионата мира Формулы-1 в активе Феттеля нет ни одного очка. Его напарник Лэнс Стролл завоевал пять баллов.

Зафнауэр: Феттелю нужно ещё немного времени
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