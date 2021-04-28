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«Был близок к сходу». Гилемов прокомментировал финиш на втором месте на «Золоте Кагана»

«Был близок к сходу». Гилемов прокомментировал финиш на втором месте на «Золоте Кагана»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Квадроциклист Александр Гилемов прокомментировал свой второй результат по итогам ралли-рейда «Золото Кагана — 2021». В зачёте квадроциклов Гилемов уступил только Александру Максимову.

«Гонка была очень сложная, все квадроциклисты шли очень плотно, особенно последние два дня. Моей задачей на финальный день было догнать соперника, стартовавшего первым, и плотно идти за ним — её я выполнил. Все ребята, которые дошли до финиша, большие молодцы: гонка очень непростая.

На третьем этапе я несколько раз был близок к сходу: чуть не выпал через руль. А так в целом проехал без поломок, но на втором и третьем этапе очень сильно трясло. Из-за этого чувствую себя не очень хорошо. Погода — то жарко, то холодно, дождь, пыль… Ещё и колеи от „КАМАЗов“… Но я обязательно приеду на следующее „Золото Кагана“. Гонка лучше некуда», — заявил Гилемов в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.

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