Штайнер: тренировки с «Феррари» не дают Шумахеру огромного преимущества над Мазепиным

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о разнице подготовки пилотов команды Мика Шумахера и Никиты Мазепина.

Недавно Мазепин рассказал, что у «Хааса» нет симулятора, поэтому он готовится к гонкам дома. В то же время Шумахер, будучи членом молодёжной программы «Феррари», проводит тесты во Фьорано (Италия) за рулём болида 2018 года.

«Я бы не сказал, что это преимущество. Никита тоже работает на симуляторе. Ездить всегда хорошо, ты всегда чему-то учишься. Но на самом деле управление машиной 2018 года во Фьорано — это не такое уж большое преимущество.



Но это отражается на психологии Мазепина. Шумахер ездит больше, так что это, конечно, не на руку Никите. Но с такими вещами нужно справляться, и он это сделает. Это, конечно, не минус для Мика, но и не огромное преимущество», — приводит слова Штайнера GrandPX.news со ссылкой на n-tv.

Помимо этого, Штайнер высказался о критике в адрес Мазепина из-за сходов на первых двух этапах: «Если упрекать его сейчас, это не поможет. Нужно просто объяснить ему, что иногда нужно сделать один шаг назад, а потом два вперёд. Нужно найти свой предел, приблизившись к нему».