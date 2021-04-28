«Я убит. Крыша в голове!» Опубликованы разговоры гонщиков NASCAR после сумасшедшей аварии

На YouTube было опубликовано видео с разговорами гонщиков во время гонки на десятом этапе NASCAR в Талладеге (штат Алабама, США).

На первом этапе гонки произошла крупная авария. Гонщик Penske Джоуи Логано шёл третьим, однако потерял управление, подлетел и перевернулся в воздухе. Его автомобиль летел прямо в машину Даррелла «Буббы» Уолласа, но пилоту 23XI Racing удалось уйти от столкновения.

«Меня зацепили, так что я не виноват. Уверяю», — сказал Дэнни Хэмлин, после контакта с которым Логано развернуло.

«Я убит. Крыша в голове!» — отреагировал Логано на переворот.

«С твоей камеры выглядело весьма впечатляющее», — сказал чуть не врезавшемуся в него Буббе споттер.

«Ага. Видимо, я обделался», — ответил Уоллас.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NASCAR on FOX. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Уолласу удалось избежать повторения ситуации с Райаном Ньюманом, произошедшей в прошлом году в Дайтоне (штат Флорида, США). Тогда в последнем повороте Ньюман, шедший вторым, потерял управление и врезался в стену. Автомобиль перевернулся, после чего в него на полной скорости влетела другая машина.