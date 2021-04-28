В 2014 году «Мерседес» снижал мощность мотора, боясь спровоцировать изменения правил Ф-1

Бывший технический директор «Мерседеса» Падди Лоу рассказал, что в сезоне-2014, первом для турбогибридной эпохи Формулы-1, преимущество немецкой команды было так велико, что она не использовала весь потенциал техники. В «Мерседесе» опасались, что слишком сильное преимущество может привести к оперативному изменению технического регламента чемпионата мира.



«Ко вторым зимним тестам стало более ясно, что у некоторых других были серьёзные проблемы, в то время как мы были в довольно хорошей форме. А затем у нас появилось ещё одно обновление мотора к тестам в Бахрейне, после которого мы резко прибавили на семь-восемь десятых за счёт лошадиных сил. Это был невероятный день. И мы знали, что в тот момент оказались в довольно уникальном положении.



Это было захватывающе, но имелись и другие стрессовые моменты. Представьте такую сцену: вы — Тото, а совет директоров „Даймлера“ беспокоится о негативных последствиях того, если вы окажетесь слишком хороши. А ещё есть Берни, который говорит, что всё это кошмар, что моторы ужасны. То есть бы „Мерседес“ смотрелся слишком хорошо, то с этим что-то сделали бы.



В квалификации мы никогда не выдавали полную мощность двигателей в первых двух сегментах, выступали со своего рода холостым режимом. А потом у нас шли споры, как сильно нужно поднять мощность в третьем сегменте. Тото говорил: „Это слишком много, слишком много“. А я думал: „Но если мы не возьмём поул, то будем выглядеть, как кучка балбесов“. И так было довольно долгое время. Почти весь 2014-й наш мотор не выдавал в квалификации всю мощность», — рассказал Лоу в интервью официальному сайту Формулы-1.