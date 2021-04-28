Хюлькенберг высказался о возможности заменить Феттеля в «Астон Мартин»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг высказался о возможности заменить Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин». Напомним, в нынешнем сезоне 33-летний гонщик выполняет функции резервного пилота «Астон Мартин» и «Мерседеса».

«Я думаю, что он закончит сезон в «Астон Мартин». Ему нужно время. Пока он не очень комфортно себя чувствует, это видно по его результатам. Но, в любом случае, не мне решать», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.news.

Хюлькенберг официально стал резервным пилотом «Астон Мартин» на сезон-2021 8 апреля. В прошлом году Хюлькенберг провёл две гонки за «Рейсинг Пойнт». Тогда он заменил Серхио Переса и Лэнса Стролла, переболевших коронавирусом.

После двух этапов чемпионата мира Формулы-1 в активе Феттеля нет ни одного очка. Его напарник Лэнс Стролл завоевал пять баллов.