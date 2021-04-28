Мик Шумахер рассказал о самом важном совете, который ему дал отец

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер рассказал, какой совет ему дал его отец семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, когда Мик твёрдо решил, что хочет профессионально заниматься автоспортом.



«Я был с отцом в Керпене. Мы разговаривали, и он спросил меня, считаю ли я гонки хобби или серьёзным занятием. Для меня оно было серьёзным. И он, и мама поддержали мой выбор. Самая важная вещь, которую сказал мне папа: „Получай удовольствие“. Для него было очень важно видеть, что я так и делаю на практике. Ведь если ты любишь то, чем занимаешься, то делаешь это хорошо», — приводит слова Шумахера FormulaPassion со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



В сезоне-2021 Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1, у него заключён многолетний контракт с «Хаасом».