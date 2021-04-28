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Марко: если спринты не оправдают себя, Формула-1 вернётся к традиционному формату

Марко: если спринты не оправдают себя, Формула-1 вернётся к традиционному формату
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о формате спринтерских гонок, которые пройдут на трёх этапах Формулы-1 в сезоне-2021.

«Будет ли формат спринтов успешным? Узнаем после трёх пробных гонок. Если система не оправдает себя, Формула-1 вернётся к традиционному формату. Но мы в принципе готовы дать спринтерским гонкам шанс утвердиться.

Стратеги считают, что это имеет смысл. Им виднее, ведь они помогали разрабатывать формат спринтерских гонок вместе со своими коллегами из других команд. Им придётся немного переосмыслить ситуацию, поскольку по пятницам у нас будет совсем немного времени для длинных заездов. Нам нужно будет сделать всё, чтобы быть готовыми к квалификации.

Также очень важно, что теперь можно взять максимум 29 очков за гоночный уик-энд — на три больше, чем обычно», — приводит слова Марко GrandPX.news.

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