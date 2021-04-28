Инженерам «Мерседеса» удалось спасти двигатель машины Боттаса после аварии в Имоле

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас будет использовать прежний мотор на своём болиде, сообщает Motorsport. По данным источника, инженерам немецкой команды удалось спасти мотор, который получил повреждения в результате аварии Боттаса во время Гран-при Эмилии-Романьи. Боттас столкнулся с гонщиком «Уильямса» Джорджем Расселлом.

Как сообщает издание, силовая установка была отправлена на завод в Бриксворт, там она была детально изучена. Инженеры пришли к выводу, что мотор можно будет использовать во время Гран-при Португалии. Двигатель соберут и установят на болид Боттаса.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что из-за ограничения бюджета у команды после аварии могут возникнуть проблемы с разработкой обновлений.