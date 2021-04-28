Сын Дзанарди рассказал о состоянии отца, попавшего в тяжёлую аварию

Никколо Дзанарди, сын двукратного чемпиона CART Алессандро Дзанарди, обнародовал новую информацию о состоянии отца. В июне 2020 года Алессандро попал в серьёзную аварию. Во время тренировки он на ручном велосипеде столкнулся с грузовиком. У Дзанарди-старшего диагностировали тяжёлую травму головы, у него также было повреждено лицо.

«Папа уже довольно давно находится в сознании, несколько месяцев. Его состояние постепенно становится лучше, шаг за шагом. Но мы понимаем, что ему нужно пройти длинный путь, который займёт много времени.

Пока нам никто не может сказать, какие функции восстановятся. Да, он восстанавливается, но нас ждёт долгий путь. Мы же окружаем его поддержкой и любовью», — цитирует Никколо La Reppublica.