Хюлькенберг поработал на симуляторе в «Астон Мартин» и обратился к фанатам

Резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг обратился к болельщикам. Немецкий гонщик сообщил, что поработал на тренажёре. Также он призвал всех посмотреть Гран-при Португалии.

«Привет! Это я — Нико! Нахожусь в Сильверстоуне, работаю на тренажёре. Спасибо за вашу поддержку и сообщения, я видел их. Жду с нетерпением гоночный уик-энд в Португалии. Обязательно посмотрите гонку», — сказал Хюлькенберг.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Астон Мартин».

Хюлькенберг официально стал резервным пилотом «Астон Мартин» на сезон-2021 8 апреля. В прошлом году Хюлькенберг провёл две гонки за «Рейсинг Пойнт». Тогда он заменил Серхио Переса и Лэнса Стролла, переболевших коронавирусом. В новом сезоне он пока не участвовал в гонках Формулы-1.