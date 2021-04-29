Алонсо: места для импровизации в Формуле-1 нет

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сравнил Формулу-1 с другими гоночными сериями. Испанец признался, что в «Королевских гонках» гораздо сложнее придумывать что-то новое.

«Существует многое, чему можно научиться в других сериях. Формула-1 — очень закрытая среда, каждые две недели ты повторяешь одно и то же, одинаковые процедуры и рутина. Стиль пилотирования бывает одинаковым из года в год. Ты просто следуешь инструкциям своей команды.

Инженеры пытаются оптимизировать болид, а ты улучшаешь свой стиль вождения. Тебе объяснять, как лучше экономить шины, заряд аккумулятора и так далее. Всё полностью контролируется, поэтому места для импровизации в Формуле-1 нет», — цитирует Алонсо Motorsport.

Алонсо вернулся в Формулу-1 после двухлетнего перерыва.