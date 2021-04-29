Технический эксперт Формулы-1 — о спринтах: мир точно сошёл с ума

Бывший конструктор, а ныне технический эксперт Гэри Андерсон раскритиковал комиссию Формулы-1, которая одобрила внедрение спринтерских гонок. Андерсон жёстко прокомментировал введение новинки.
«Бывают моменты, когда понимаешь, что мир сошёл с ума. А потом кто-то придумывает спринтерские гонки, подтверждая твои опасения. Мир Формулы-1 точно сошёл с ума.
Я прошёл через множество вариантов квалификаций. Последний из них появился несколько лет назад. Тогда машины удалялись из протокола в зависимости от того, где они находились в момент сессии. И этот вариант был самым глупым. Но нужно понимать, что нынешняя новинка не отстаёт от того формата.
Учитывая действующий регламент, нет проблемы в том, чтобы заставить «софт» прослужить 20 кругов. Команды могут просто выбрать «медиум», и мы получим на трассе процессию. Я уверен, что гонщики поймут, что ошибка может дорого стоить. Поэтому они не будут рисковать», — написал Андерсон в колонке на сайте The Race.
- 29 апреля 2021
-
12:00
-
11:33
-
11:05
-
10:20
-
09:47
-
00:12
- 28 апреля 2021
-
23:01
-
22:03
-
20:12
-
19:31
-
18:41
-
17:05
-
16:19
-
15:47
-
15:40
-
15:29
-
15:17
-
14:58
-
14:52
-
14:41
-
13:47
-
12:43
-
11:55
-
11:35
-
10:57
-
09:59
-
00:52
- 27 апреля 2021
-
23:57
-
22:49
-
21:59
-
20:33
-
20:11
-
20:00
-
19:58
-
19:55