Технический эксперт Формулы-1 — о спринтах: мир точно сошёл с ума

Бывший конструктор, а ныне технический эксперт Гэри Андерсон раскритиковал комиссию Формулы-1, которая одобрила внедрение спринтерских гонок. Андерсон жёстко прокомментировал введение новинки.

«Бывают моменты, когда понимаешь, что мир сошёл с ума. А потом кто-то придумывает спринтерские гонки, подтверждая твои опасения. Мир Формулы-1 точно сошёл с ума.

Я прошёл через множество вариантов квалификаций. Последний из них появился несколько лет назад. Тогда машины удалялись из протокола в зависимости от того, где они находились в момент сессии. И этот вариант был самым глупым. Но нужно понимать, что нынешняя новинка не отстаёт от того формата.

Учитывая действующий регламент, нет проблемы в том, чтобы заставить «софт» прослужить 20 кругов. Команды могут просто выбрать «медиум», и мы получим на трассе процессию. Я уверен, что гонщики поймут, что ошибка может дорого стоить. Поэтому они не будут рисковать», — написал Андерсон в колонке на сайте The Race.