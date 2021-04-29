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21-летний мотогонщик-студент: понял, почему эту гонку именуют «русским Дакаром»

21-летний мотогонщик-студент: понял, почему эту гонку именуют «русским Дакаром»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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21-летний студент третьего курса Вятского государственного университета Матвей Рудин прокомментировал собственное выступление на ралли-рейде «Золото Кагана — 2021». Рудин классифицирован на восьмом месте в зачёте «кросс кантри 450».

«Ощущения от гонки трудно передать, трудно рассказать. Просто круговорот событий за последние несколько дней меня посетил. Это не гонка, а большое длительное приключение. Четыре дня у меня давненько так быстро не пролетали. От этих гонок, езды получаешь невероятную энергию, драйв.

Если бы мне кто-то рассказывал про парня-студента, который вырвался на Кубок России по ралли-рейдам на тяжелом мотоцикле 30-летней выдержки, который первый раз ехал по дорожной книге по 300 километров в день по настоящей пустыне с зыбкими дюнами, по соседству с мировыми командами и профессионалами, каждый вечер пытаясь успеть привести в порядок свою технику… Честно, я бы не поверил. И невероятно, что это случилось со мной, хотя я и целенаправленно готовился именно к этому. К самой захватывающей российской гонке.

На своём опыте теперь я понял, почему её именуют «русским Дакаром». Это все очень трудно представить, пока не прочувствуешь: насколько необычно видеть песчаные дюны от горизонта до горизонта, гнать сломя голову по глубоким камазовским колеям (чуть в сторону — и мотоцикл положит на бок), постоянно подпрыгивать в воздух на волнах на 230-килограммовом мотоцикле, мчаться под 120 км/ч в степях… Но самое удивительное, что к этому всему привыкаешь и перестаёшь удивляться, так же общаешься со знаменитыми гонщиками и просишь в чем то помощи, понимаешь, что они самые настоящие доброжелательные люди, с которыми приятно общаться как с товарищами по приключению.

Сейчас я думаю, что самая большая проблема не в том, что я убил любимый мотоцикл на гонке, а в том, что я хочу продолжать с новой силой и нужно как-то повышать планку и искать цели ещё выше, чем это невероятное приключение!» — заявил Рудин в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

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