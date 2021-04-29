Серхио Перес рассказал, чем его приятно удивил Макс Ферстаппен

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своём напарнике Максе Ферстаппене. По словам Переса, многие слухи и имидж Ферстаппена в СМИ оказались неверными.

«Мы уже видели всё это в СМИ. Говорили, что Макс очень неудобен для напарников. Но когда оказываешься в команде, понимаешь, почему всё это говорят. На то есть причины», — сказал, смеясь, Перес в новом видео в «твиттере» «Ред Булл».

«Если честно, то я был приятно удивлён личностью Макса. Конечно, я знал его и до этого, ведь мы оба выступаем в Формуле-1 уже много лет. Но, находясь в одной команде, проводишь вместе больше времени. На самом деле имидж Макса не соответствует тому, кем он является на самом деле.

Понятно, что он хочет быть очень быстрым, побеждать. Но все эти разговоры в СМИ… Лично я не видел подтверждений слухам», — заключил Перес.