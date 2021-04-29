Фёдор Воробьёв превратил «Жигуцарь» в дрифтовый «ковёр»

Московский дрифтер Фёдор Воробьёв, который выступает в дрифт-серии RDS GP, в сезоне-2021 сядет за руль модернизированного ВАЗ-2105 по прозвищу «Жигацарь». Одной из особенностей машины в новом чемпионате станет необычная ливрея, стилизованная под ковёр.

«Новая ливрея «Жигацарь» — это мой совместный проект с Trailhead. Ливреи в дрифте – это всегда определённый стиль, и мне захотелось создать что-то уникальное, ни на что непохожее, исключительное. Моя история в автоспорте тесно связана с российским автомобилем ВАЗ-2105 — с ним всё началось и продолжается. Российский дух проходит через всю мою жизнь, спортивную карьеру, и хотелось отразить его ещё больше. Считаю, что это у нас здорово получилось! Всем знакомый ковёр на отечественном автомобиле – это отражение России и немного стиля», — прокомментировал Фёдор Воробьёв новую ливрею.

Напомним, Фёдор Воробьёв является неизменным участников RDS GP. В российской дрифт-серии пилот всю свою карьеру выступает на отечественном седане, который постоянно модернизируется.