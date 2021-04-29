Штайнер ответил, как на бюджете «Хааса» могут сказаться новые аварии Мазепина

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, насколько негативно на бюджете коллектива скажется, если российский новичок Никита Мазепин будет дальше регулярно попадать в аварии.

«Конечно, для бюджета аварии всегда плохи. Но мы изначально закладываем в него расчёты на случай аварий. У нас есть данные на основе опыта прошлых лет. Ну и не всегда аварии сказываются на бюджете: не стоит просто всё переводить в деньги. Иногда на автомобиле установлены детали, которые в любом случае подходили к окончанию своего жизненного цикла», — заявил Штайнер в интервью Auto Motor und Sport.



Также Штайнер прокомментировал тот факт, что россиянин довольно резко общается по радио со своим гоночным инженером: «Да, иногда звучит немного недружелюбно, но он просто очень прямой человек, таков его характер. И у Никиты очень хорошие отношения с его гоночным инженером, так что не вижу никакой проблемы».