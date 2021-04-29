«Мерседес» начал сотрудничество с британской Ассоциацией темнокожих инженеров

«Мерседес» начал сотрудничество с Ассоциацией чернокожих и представителей этнических меньшинств среди инженеров Великобритании, сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение станет частью программы по поддержке многообразия и инклюзивности, которая называется Accelerate 25. Ассоциация занимается помощью и продвижением темнокожих и представителей других национальных меньшинств в сфере инжиниринга. Партнёры будут вместе работать в пяти ключевых областях: проведение консультаций и мероприятий, рекрутинг, образование и предоставление опыта работы.

«Мы рады вступить в Ассоциацию чернокожих и представителей этнических меньшинств среди инженеров Великобритании в рамках нашей программы Accelerate 25. Богатый опыт Ассоциации идеально подходит для нас, поскольку мы стремимся повысить нашу привлекательность для специалистов и увеличить разнообразие талантов в нашей команде. Мы очень надеемся на сотрудничество и совместное изучение их ценного опыта по мере того, как мы продвигаемся к достижению нашей цели», — подчеркнул Пол Миллс, главный специалист «Мерседеса» по подбору персонала.