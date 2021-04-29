Мазепин объяснил, почему проиграл напарнику минуту за половину гонки в Имоле

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, почему на прошлом этапе Формулы-1 в Имоле он проиграл напарнику по команде Мику Шумахеру более минуты после рестарта гонки.
«На самом деле всё предельно просто. После рестарта у нас было полкруга для того, чтобы прогреть шины, прежде чем машина безопасности уйдёт в боксы и мы начнём ехать в полную силу. Я не учёл, как сильно понадобится прогревать шины С3 по сравнению с компаундом С4, на котором ехал до этого. Когда нужно было поехать в полную силу, у меня не было необходимой температуры шин, чтобы уверенно держать машину на трассе. Соответственно, первые семь-восемь кругов приходилось ехать чуть медленнее.
Спустя эти семь-восемь кругов я начал получать синие флаги. А когда к тебе подъезжают лидеры, то точно не хочется с ними бороться на пределе и пропускать в последний момент: я понимал, что негатива от этого может быть больше, чем позитива. Поэтому замедлялся заранее. А когда приходится отпускать газ в конце прямой, то вот и получаются две-три секунды на круге.
Некоторые круги ехал быстрее я, некоторые — мой однокомандник, но главное отличие было в синих флагах. Также вы, возможно, заметили, что один раз я заехал в гравий, что тоже стоило потерянного времени — и на круге вылета, и пока я очищал резину», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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