Мазепин назвал главные проблемы, с которыми он столкнулся в Формуле-1

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил российским журналистам, в чём заключаются основные трудности в его дебютном сезоне в Формуле-1. При этом Мазепин не готов назвать точного срока, к которому он намерен справиться со всеми сложностями.
«Пока что я выступаю на машине, которая не позволяет мне бороться за очки. Главное отличие от топовых команд заключается в том, что твоя машина постоянно меняется в зависимости от температуры трассы и ветра. Подобные мелочные вещи играют для нас катастрофическую роль в выборе настроек и баланса. Трудно подстроиться под круг, потому что ты не знаешь, как машина будет себя вести.
На данный момент я не совсем точно понимаю, как сделать эту машину быстрее. Периодически мне требуется слишком много времени, чтобы подстроиться под условия трассы и погодные условия. В других сериях, к которым я привык, я был способен это сделать намного быстрее.
Не нужно забывать, что если бы мы постоянно выступали на одной трассе, то прогресса можно было бы достичь быстро. Но в ближайшее время начнутся гонки на трассах, где я никогда не был, и там потребуется вдвое больше времени, если мы говорим про Японию или другие страны. Это неостанавливаемый процесс. Самое главное — чтобы все ошибки произошли в этом году и следующий сезон был чистый.
Мне всегда интересно у себя спросить: если ты сказал, что тебе потребуется пять гонок, а понадобилось шесть, то что делать в таком случае? Выброситься из окна? Наверное, не самый лучший вариант. Поэтому мы с командой реалистично подходим к этому вопросу, исходя из тех возможностей и тех целей, которые у нас намечены на этот сезон. Как будет? Покажет время», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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