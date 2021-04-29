Зак Браун выступил против «нездорового» партнёрства команд Формулы-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун предложил внести изменения в процедуру принятия решений на комиссии Формулы-1. Специалист недоволен «нездоровым» партнёрством некоторых команд в «Королевских гонках».

«Партнёрство команд стало нездоровым в нашем спорте. Если два соперника, а то и три, делят активы и стратегически объединяются, это не соответствует интересам соревнования. Один из основополагающих принципов Формулы-1 в отличие от других гоночных серий — это открытая конкуренция между конструкторами.



Я не хочу, чтобы количество команд в Формуле-1 сокращалось, но принадлежность команд к той или иной организации остаётся проблемой, поскольку это не способствует созданию равных условий. Именно здесь необходимо внести дальнейшие изменения в системе Формулы-1.



В Формуле-1 всегда существовали конфликты интересов, и вряд ли это изменится в ближайшее время, поэтому куда более важно, чтобы Ф-1 и ФИА, у которых нет другой повестки, кроме успеха нашего спорта в целом, принимали решения в его интересах, а не тормозили на каждом шагу.



В настоящее время решения, касающиеся будущего спорта, могут быть отклонены меньшинством, а не большинством команд. Помимо этого, некоторые из них голосуют в пользу своих партнёров. Бывали даже случаи, когда команды голосовали за явно невыгодные для себя решения, чтобы удовлетворить своего более крупного партнёра. Это не спорт. Это не забота о болельщиках. Это ситуация, которая должна быть решена, и поэтому мы призываем немедленно ввести тайное голосование на всех заседаниях комиссии Формулы-1.



В других видах спорта управляющий орган наделён властью, потому что он всегда сосредоточен на том, что отвечает интересам спорта в целом. Это должно быть ключевым моментом и в Формуле-1. Изменение процедуры голосования может привести к более оперативному принятию решений, что в конечном итоге будет отвечать интересам болельщиков и, тем самым, всего спорта в целом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Макларена».