Хэмилтон присоединится к бойкоту в знак борьбы с расизмом и дискриминацией в соцсетях

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон присоединится к бойкоту социальных сетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией. Планируется, что с 30 апреля по 3 мая в социальных сетях не будут размещаться новые сообщения.

«Я полностью поддерживаю эту инициативу. Если то, что я делаю, поможет оказать влияние на платформы, чтобы они попытались предотвратить проявления расизма и дискриминацию, тогда, конечно, я буду рад это сделать.



Для меня очевидно, что расизм продолжает оставаться проблемой, и я считаю, что социальные сети должны делать больше для борьбы с этим. Существуют алгоритмы и прочее, они могут предпринимать соответствующие шаги, и мы должны помочь им создать более толерантное общество.



Я подвергался оскорблениям, когда был моложе и читал социальные сети, пытаясь общаться с людьми. Был период, когда мне пришлось понять, что нельзя читать комментарии, нельзя принимать всё близко к сердцу. И если ты позволишь таким вещам задеть тебя, то это может испортить тебе день.



Я не знаю всех подробностей акции, но очень горжусь тем, что так много организаций принимают в этом участие. Не знаю, почему Формула-1 не участвует в этом», — приводит слова Хэмилтона GPFans.