Формула-1. Гран-при Португалии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 30 апреля, на автодроме «Алгарве» в Портимане состоятся пятничные тренировки третьего этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Португалии. Первая сессия свободной практики стартует в 13:30 мск, вторая начнётся в 17:00.



После второго этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Португалии Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Португалии Формулы-1