Формула-1. Гран-при Португалии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 1 мая, на автодроме «Алгарве» в Портимане состоится третья свободная практика второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Португалии. Начало тренировки запланировано на 14:00 по московскому времени.



После второго этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Ф-1 — пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Португалии. Онлайн-трансляция третьей практики