Формула-1. Гран-при Португалии. Квалификация. Онлайн-трансляция
Сегодня, 1 мая, состоится квалификация третьего этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Португалии. Этап принимает автодром «Алгарве» в Портимане. Начало квалификации запланировано на 17:00 по московскому времени.
После второго этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Ф-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Португалии. Онлайн-трансляция квалификации
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