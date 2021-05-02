Формула-1. Гран-при Португалии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00

Сегодня, 2 мая, на Международном автодроме «Алгарве» в Портимане состоится гонка третьего этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Португалии.



После второго этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.



Начало гонки запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Португалии — 2021. Онлайн-трансляция гонки