Формула-1. Гран-при Португалии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00
Сегодня, 2 мая, на Международном автодроме «Алгарве» в Портимане состоится гонка третьего этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Португалии.
После второго этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.
Начало гонки запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Португалии — 2021. Онлайн-трансляция гонки
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
13:00
-
12:58
-
11:39
-
10:58
-
00:56
-
00:26
- 1 мая 2021
-
23:59
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
22:29
-
21:50
-
21:21
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:49
-
20:25
-
20:21
-
19:45
-
19:39
-
19:25
-
19:16
-
19:07
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:08
-
17:11
-
15:15
-
15:07
-
14:35
-
13:56
-
12:58
-
11:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам