Боттас: у меня был пропущенный звонок от Расселла, но я ещё спал

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал решение пилота «Уильямса» Джорджа Расселла извиниться за столкновение с финном на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.
«Я слышал о его посте и извинениях, читал их. Но если честно, то мы с ним не общались после гонки, после визита к стюардам. У меня был пропущенный звонок утром в понедельник, но я ещё спал. Мы не говорили, но всё позади — уверен, для Джорджа ситуация такая же. Это история, стюарды не нашли виноватого. Джордж извинился, так что время двигаться дальше.
С Тото Вольфом мы обсудили этот момент, просто проговорили ситуацию. В остальном мы договорились искать позитив и делать выводы из негатива, а потом двигаться дальше. Это была лишь вторая гонка сезона, впереди ещё 21», — приводит слова Боттаса ESPN.
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