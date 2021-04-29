Леклер: поставил бы деньги на то, что Ферстаппен станет чемпионом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, кого считает фаворитом в чемпионской гонке — гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона или Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Если бы мне нужно было поставить деньги на одного из этих двоих, то я бы поставил на Ферстаппена. «Ред Булл» добился прогресса и, похоже, имеет преимущество над «Мерседесом». Макс способен стать чемпионом, потому что у него большой талант», — приводит слова Леклера GPblog со ссылкой на La Stampa.

Помимо этого, Леклер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Португалии: «Думаю, всё будет примерно так же, как в Бахрейне. Борьба с «Альфа Таури» и «Макларен» обещает быть напряжённой, но я верю в проект, потому что знаю, как мы работаем внутри команды и каков наш потенциал».