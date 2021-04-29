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Шумахер рассказал, как пытался «правильно» разбить машину в Имоле

Шумахер рассказал, как пытался «правильно» разбить машину в Имоле
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что позволило ему продолжить гонку после столкновения с отбойником на Гран-при Эмилии-Романьи. Немец врезался в стену, когда слишком интенсивно прогревал шины позади сейфти-кара. Однако Шумахеру удалось отделаться повреждением и последующей заменой переднего антикрыла.

«В конечном счёте для меня было важно, чтобы я сумел — как бы странно это ни звучало — так направить машину в стену, чтобы она смогла поехать дальше. Я знал: у меня уже нет способа избежать столкновения со стеной. Но я могу выбрать, врезаться ли боком или передом. Решил, что лучше врезаться передом. Именно поэтому я сумел поехать дальше», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

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