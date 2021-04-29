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В паддоке почтили память механика «Хааса», скончавшегося в 24 года

В паддоке почтили память механика «Хааса», скончавшегося в 24 года
Авто / Формула-1 0

Команды Формулы-1 почтили память механика «Хааса» Мартина Шепарда. Судя по выложенным в Сеть фото, сначала в паддоке в Портимане прошла минута молчания, а потом в память о 24-летнем специалисте прозвучали овации.

Соответствующие фотографии доступны на странице команды «Хаас» в социальной сети «Инстаграм».

О смерти Шеперда стало известно 20 апреля. Причиной смерти стали осложнения после полученных травм в тяжёлой аварии. Летом 2019 года Мартин на мотоцикле по дороге с работы домой попал в дорожно-транспортное происшествие. Шеперд получил множество травм. Тогда медики сумели спасти его, но через несколько месяцев травма головы снова побеспокоила Мартина, восстановиться после этого он уже не сумел.

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