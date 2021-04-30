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«Поменял бы тот первый круг на очки». Райкконен вспомнил прошлогоднюю гонку в Португалии

«Поменял бы тот первый круг на очки». Райкконен вспомнил прошлогоднюю гонку в Португалии
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился воспоминаниями о Гран-при Португалии в сезоне-2020. Напомним, тогда стартовавший 16-м по итогам квалификации финн впечатляюще провёл начало гонки — ему потребовалось всего два круга, чтобы прорваться на шестое место. Однако на финише Райкконен стал 11-м.

«Часто ли я пересматривал ту гонку? Не так часто, если честно. Мой сын смотрел её несколько раз, это точно, но я принимал участие в гонке и знаю, как всё было. Было здорово. Конечно, на результат повлияли обстоятельства, потому что незадолго до гонки прошёл дождь, и у нас не было времени поменять шины на дождевые. Мы ничего не добились в этой гонке, я финишировал вне очковой зоны. Так что могло быть и лучше. Я бы поменял тот первый круг на очки, однозначно», — сказал Райкконен.

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