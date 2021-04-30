Ферстаппен объяснил, почему они с Хэмилтоном зацепились локтями после квалификации в Имоле

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил, почему задел локтем гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле (Италия). Об инциденте рассказал отец Ферстаппена Йос.

«Это была случайность. Я думал, что оставил ему достаточно места, но он надевал свой костюм, а я прошёл мимо него. За этим абсолютно ничего не стояло», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

Помимо этого, Ферстаппен рассказал, что не думает о борьбе за чемпионство с Хэмилтоном: «Самое главное — это то, чтобы мы были конкурентоспособны весь год. Если в итоге мы будем бороться за титул — хорошо, но сейчас я об этом не думаю. В этом есть смысл, но для меня это не имеет значения. Это не меняет моего отношения к уик-эндам».